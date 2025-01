Anteprima24.it - Vende l’auto online ma finisce vittima di un’estorsione: due arresti

Tempo di lettura: 3 minutiPersonale del Commissariato di Sant’Angelo dei Lombardi ha dato esecuzione all’Ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di due persone di Lioni, gravemente indiziate, allo stato delle indagini, di “estorsione aggravata”.In particolare, in seguito alla denuncia della persona offesa, personale di quel Commissariato, avviate le indagini, accertava che i due indagati al fine di conseguire un ingiusto profitto, mediante violenza e minaccia costringevano la persona offesa a versare, in un primo momento, la somma di Euro 500,00 e, in un secondo momento, la somma di euro 1200,00, infine a consegnarevettura a titolo di garanzia per le successive dazioni in danaro.