Valsa Giuliani | Numeri buoni ora continuità

di Alessandro TrebbiUn Albertoconcentrato che non vuol guardare nemmeno un centimetro al di là dell’obiettivo primario, quello più vicino, la Rana Verona. "La classifica è ancora corta, tutti i match sono fondamentali" le parole del coach marchigiano che proverà domani a guidare laGroup verso una risalita all’arrembaggio del sesto posto che sembra impossibile (9 punti di distanza da Verona e Milano) ma che non ha ancora tutte le porte chiuse, soprattutto se arriverà un successo pieno nello scontro diretto con gli scaligeri., torniamo un attimo indietro a Monza e a qualche errore di distrazione. Ci state lavorando? "Non che prima avessimo sottovalutato le nostre situazioni di calo in alcuni finali di set. Oggi continuiamo a lavorare con costanza proprio per garantirci stabilità nel rendimento, averla come alleata, soprattutto per ridurre il numero di errori in attacco".