Laha deciso di incrementare la propria spesa per lafino a una quota compresa tra il 5% e il 6% del prodotto interno a partire dal 2026, consolidando la propria posizione come leader globale negli investimenti militari. La decisione, definita “storica” dal presidente Gitanas Naus?da, è stata presa durante una riunione del Consiglio didello Stato e rappresenta un importante passo avanti nella strategia del Paese per rafforzare la propria sicurezza e deterrenza, alla luce delle persistenti minacce provenienti dalla Russia.“La possibilità di un’aggressionerussa è ancora reale, anche se non imminente. Dobbiamo aumentare i nostri sforzi per rafforzare significativamente lae la deterrenza, dedicando più risorse a tal fine”, ha dichiarato Naus?da. Attualmente, ladestina poco più del 3% del proprio prodotto interno lordo alla, già una percentuale significativa nel contesto Nato, superata solo dalla Polonia, che ha recentemente superato il 4%.