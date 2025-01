Lanazione.it - Un chilo di cocaina. Poliziotto fuori servizio scopre e fa arrestare quattro spacciatori

La Polizia di Stato di Lucca ha arrestatocittadini albanesi dai 24 ai 38 anni per spaccio di stupefacenti e sequestrato oltre undi. Intorno alle 14 di martedì scorso, il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Roberto Femia (nella foto piccola), libero dal, stava passando nel quartiere di Mugnano, quando ha notato una vettura di grossa cilindrata con a bordo tre soggetti sospetti. Il fiuto deldi “vecchia scuola“ l’ha convinto che i tre stessero per compiere qualcosa di irregolare. Così ha contattato subito le Volanti della Questura affinché intervenissero sul posto e procedessero all’identificazione dei soggetti, rimanendo però in osservazione a breve distanza. Poco prima dell’arrivo della Volante, si è affiancata ai tre un’altra auto di piccole dimensioni, con a bordo un uomo, sulla quale è salito uno dei tre soggetti che evidentemente stavano in attesa.