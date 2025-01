Ilprimatonazionale.it - Road to 1000, un viaggio iniziatico

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 18 gen – Intervistiamo oggi Fabrizio Perotta, autore del libroto– Le mie finali, che racconta, in una sorta di, le otto finali di Coppa dei Campioni (sì, la chiamerò sempre così) del Milan seguite dall’autore direttamente sulle gradinate di tutta Europa.L’intervista a Fabrizio Perotta, autore del libroCiao Fabrizio, per prima cosa raccontaci un po’ di te e della tua passione per il calcio e per il Milan in particolare.Buongiorno, per un bambino degli anni ’70 appassionarsi al calcio era qualcosa di inevitabile. L’oratorio e partitelle senza fine, che nulla avrebbe potuto interrompere. Anzi, in verità, qualcosa c’era: la radiolina. Grazie a quel rudimentale strumento tecnologico la domenica pomeriggio tutto si fermava posso confermare che Fabrizio sia stato uno degli ultimi a portare la radiolina allo stadio persino nel terzo millennio, ndr.