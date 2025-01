Lanazione.it - Riapre il Bando del Servizio Civile Universale in AISM

Arezzo, 18 gennaio 2025 – È appena stato pubblicato un nuovoper la selezione di giovani da impiegare nei progetti diin, presso la sezione provinciale di Arezzo dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, situata in Piazza Andromeda. Si tratta di un’incredibile opportunità che consentirà a giovani e giovanissimi, tra i 18 e i 28 anni, di scegliere di collaborare cone il suo movimento e impegnarsi a dare vita a progetti concretamente pensati per le persone con sclerosi multipla. “Scegliere un progetto di– dichiara Alessio d’Aniello, il presidente della sezione provinciale di Arezzo - vuol dire avere un ruolo da protagonista nella comunità che ti è più vicina. I requisiti per svolgere ilinsono pochi ma essenziali: avere entusiasmo e voglia di immergersi in un mondo giovane e di valore.