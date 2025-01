Sport.quotidiano.net - Renate ridisegna l’attacco. Via Egharevba, arriva Satriano. A Gorgonzola si cercano punti

Leggi su Sport.quotidiano.net

C’è la Giana oggi a, ma parallelamente c’è anche il mercato che proprio in queste ore sta intervenendo sull’organico del. Dopo l’ufficialità dell’arrivo dal Crotone della seconda punta Kolaj, ieri è stata una giornata molto movimentata sia in entrata sia in uscita, sempre per quanto riguarda il reparto offensivo. L’addio di Destiny(nella foto) è rimpiazzato dall’arrivo dell’attaccante classe 2003 Antonio. Per, legato con ilda un contratto annuale con opzione di rinnovo fino al 2027, si tratta di prestito secco direzione Casertana. In nerazzurro il giocatore 21enne di origini nigeriane, nato a Verona, ha collezionato 18 presenze fatte per lo più di spezzoni di partite spesso partendo dalla panchina e segnando anche una rete. Il direttore sportivo, Oscar Magoni, si augura sia più produttivo chial suo posto.