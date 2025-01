Lortica.it - Opocsoro

Benvenuti al 18 gennaio 2025, un giorno in cui le stelle hanno deciso di lasciarvi in balia dei vostri difetti. ma con stile. Oggi sarà una di quelle giornate in cui ridere di voi stessi sarà più utile che cercare di cambiare il mondo. Pronti a immergervi in un mare di sarcasmo e verità pungenti?Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi sei pronto a conquistare il mondo, peccato che il mondo abbia deciso di ignorarti. Consiglio tagliente: L’energia è fantastica, ma un po’ di strategia non guasterebbe. Altrimenti rischi di sembrare un bambino che corre senza meta. Toro(20 aprile – 20 maggio)Sei in modalità zen, ma solo perché non vuoi fare assolutamente nulla. Nota ironica: Riposarti va bene, ma non farlo sembrare una filosofia di vita. Ogni tanto prova anche l’ebbrezza del movimento. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Parli così tanto che oggi potresti essere confuso per una radio accesa.