Ilgiorno.it - Michelle Hunziker: “Odino è stato ritrovato”. Il levriero si era perso a Bergamo

Leggi su Ilgiorno.it

, 18 gennaio 2025 – “”. È questo l’annuncio commosso didopo che aveva lanciato, via social, un appello per ritrovare uno dei suoi cani, che erasmarrito a. “Mi è sceso un sasso dal cuore – ha aggiunto – Ero a Milano e mi sono sentita impotente perché non sapevo cosa fare”. Poi, un ringraziamento ai suoi follower: “Grazie alle vostre condivisioni. Grazie, vi voglio bene”.è il quattro zampe che ha voluto comprare Tomaso Trussardi, ex marito di, ai tempi della pandemia da Covid-19. Da quando i due si sono separati, il piccoloitaliano va spesso a trovare la famiglia della showgirl, ma condivide la vita principalmente con l'erede della casa di moda che ha come simbolo proprio unnel marchio.