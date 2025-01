Quotidiano.net - Maria Zaitseva uccisa in battaglia in Ucraina, l’icona della protesta bielorussa è caduta a Bakhmut. “Ha dato la vita per la libertà"

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 18 gennaio 2025 -, icona delle proteste di piazza in Bielorussia contro il presidente Aleksander Lukashenko, è morta in azione in. La 24enne, diventata famosa per una foto che la ritrae con il volto coperto di sangue in piazza a Minsk, si era arruolata volontaria nell'esercito di Kiev, come centinaia di suoi concittadini bielorussi dopo l'inizioguerra.vicino a, nell'oblast di Donetsk, il 17 gennaio, il giorno dopo il suo compleanno, hanno fatto sapere le autorità di Kiev al settimanale bielorusso Nasha Niva.era arruolata nel secondo battaglioneLegione Internazionale. Tutti la ricordano ritratta in quella foto il 9 agosto 2020, quando nel centro di Minsk le proteste contro la rielezione del presidente Lukashenko, accusato di frodi elettorali.