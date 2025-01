Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Bansko 2025 in DIRETTA: Gabriel Messner a caccia del terzo posto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASMALL FINAL MASCHILE12.34 FUGA PER LA VITTORIA di Hofmeister che sbrana la run e rifila alla giapponese Miki 53 centesimi di scarto. Vittoria stra-meritata per la 28enne .12.33 Al cancelletto, adel trionfo, la giapponese Miki e la tedesca Hofmeister.BIG FINAL FEMMINILE12.31 Chiude alla polacca Krol, 15 centesimi rifilati a Dekker.12.30 Sfida che vale il podio tra l’olandese Dekker e la polacca Krol.SMALL FINAL FEMMINILE12.26 Sfiora nuovamente la rimonta il bulgaro Zamfirov dopo aver rosicchiato terreno all’austriaco nel finale ma sarà Prommegger a completare il derby austriaco con Karl in finale!12.25 Spinge il pubblico di casa, in fermento per Zamfirov che sfida Prommeger per unin finale a fianco di Karl.12.24 NOOO.