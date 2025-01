Inter-news.it - Lautaro Martinez sta tornando: un chiaro segnale all’Inter! – CdS

Leggi su Inter-news.it

L’Inter ritrova. Dopo un inizio di campionato incerto sta ritrovando i gol e la fiducia in se stesso. Il Corriere dello Sport analizza lo stato di forma del ‘Toro’.PERIODO DIFFICILE –ha ritrovato l’Inter. Sembra essere ritornato sui livelli della passata stagione. In verità non ha mai abbandonato la scena e si è preso sempre le sue responsabilità da Capitano vero. In un momento dove l’Inter appare in difficoltà per i numerosi infortuni e affaticata per i tanti impegni, ecco l’argentino ritrovare la forma migliore. Tra la Copa America in estate, le vacanze ridotte, una preparazione eseguita in parte, il ‘Toro’ sembra vivere ora il suo momento migliore o quasi. Dopo l’exploit della passata stagione doveha trascinato l’Inter a suon di gol, ora sembra aver ritrovato la forma fisica ideale.