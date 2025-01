.com - Juve, Giuntoli: “Cambiaso? Nessuna trattativa con il City”

(Adnkronos) – “? In questo momento non c’è”. Cristiano, Managing Director Football dellantus, è netto sulle voci di mercato che nelle ultime ore hanno accostato Andreaal Manchester. “Vogliamo fare mercato in entrata – ha spiegato ai microfoni di Dazn prima del big match di Serie A contro il Milan – per colmare le lacune date dagli infortuni e non stiamo pensando alle uscite. Se arrivasse un’offerta irrinunciabile ci penseremo, ma non è arrivata”. Il dirigente bianconero ha poi parlato del momento della squadra: “Non siamo soddisfatti della classifica, vogliamo fare di più e meglio, senza contare tutte le vicissitudini passate. La vittoria è la cosa più importante, in questo momento baratterei una brutta partita con i tre punti. Quando si è in un momento di crescita va valutata però anche la prestazione, non solo il risultato”.