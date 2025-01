Inflazione 2024 assestamento e rincari Codacons | luce +1082% da 2022

Ilfogliettone.it - Inflazione 2024, assestamento e rincari. Codacons: luce +108,2% da 2022

Nell’italiana ha registrato una crescita annua contenuta del +1%, ma diversi beni e servizi continuano a subire aumenti significativi, incidendo pesantemente sui bilanci delle famiglie. È quanto emerge da un’analisi condotta dalsull’andamento dei prezzi al dettaglio, basata sul paniere Istat sull’record nel triennioSecondo il, un’analisi dei dati del triennio evidenziache, in alcuni casi, superano il +100%. In cima alla lista si trova l’energia elettrica sul mercato libero, con un incremento complessivo del +108,2%, nonostante un calo registrato nel 2023. Seguono i biglietti aerei per voli europei (+99,5%) e internazionali (+89,6%).Anche diversi beni alimentari mostranosignificativi:Olio d’oliva: +72,7%Riso: +43,1%Burro: +37,6%Zucchero: +46,1%Tra gli altri beni e servizi, i voli nazionali segnano un +56,3%, mentre il gas registra un incremento del +55,7%.