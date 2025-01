Gaza aspetta la tregua Il musicista Khader | Provo gioia e tristezza insieme e aspetto il cibo da dare ai miei figli – L’intervista

Leggi su Open.online

L’accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di, siglato nella notte tra giovedì e venerdì, entrerà in vigore a partire da domenica. Anche il governo di Benjamin Netanyahu, dopo il gabinetto di guerra, dovrebbe approvare lain tre fasi. «Sono felice per la fine delle ostilità, ma anche profondamente triste perché nella mia città Jabalya non c’è più niente», dice a Open ile produttore musicale Fouad. «Dovrò capire dove ricostruire la mia vita, ci vorranno molti anni per tornare a chi ero prima». Nonostante i festeggiamenti per il raggiungimento di un’intesa tra Hamas e Israele, mediata da Usa, Qatar ed Egitto, i palestinesi sono consapevoli della fragilità della situazione. «Ma è arrivato il tempo di ricostruire», dice. «Sia la mia casa distrutta dai bombardamenti, ma anche lo studio di registrazione».