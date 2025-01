Metropolitanmagazine.it - Gaza: 120 milioni dall’Unione Europea per la ricostruzione

arriveranno 120di euro. Lo scopo è la ripresa e la. Ma basteranno?L’Unioneha deciso di destinare 120di euro nel 2025 per ladella Striscia di. Un pacchetto che mira a fornire aiuti alimentari, assistenza sanitaria e infrastrutture per l’accesso all’acqua potabile, mentre si tenta di garantire l’attuazione del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. La Commissionenon ha partecipato ai negoziati che hanno portato all’accordo, ma si propone di agire immediatamente sul campo.Politica e pressione sue i: il ruolo dell’Unione EropeaNon si tratta solo di un impegno economico: Bruxelles si prepara a intensificare la sua pressione politica. La BAM Rafah, missione dell’Unioneal valico di Rafah, potrebbe essere riattivata per monitorare i movimenti di confine, mentre il sostegno all’Autorità Palestinese viene rinnovato per favorire una sua eventuale riabilitazione nella Striscia.