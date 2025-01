Terzotemponapoli.com - Garnacho, le trattative continuano, ma ci sono le alternative

Leggi su Terzotemponapoli.com

Come riporta Il Corriere dello Sport, il Napoli non pensa solo ad Alejandro, attaccante del Manchester United, per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, ma valuta anche due. Il quotidiano sportivo descrive il lavoro che sta facendo Manna per riempire la casella lasciata vuota dal georgiano approdato nella giornata di ieri a Parigi. Di seguito quanto scritto nell’edizione odierna., quali le?Così il quotidiano sportivo: “Giovanni Manna, nel frattempo, valuta anche soluzioni. La prima: sempre Dan Assane Ndoye, 24 anni, lo svizzero che il Bologna non ha intenzione di cedere se non a cifre irrinunciabili. E ancora, una seconda. Una seconda che viene dalla Segunda Division spagnola, la serie B: Yeremay Hernandez, ala sinistra di piede destro del Deportivo La Coruña, diciassettesimo in Segunda Division – la B iberica, dicevamo – e in lotta per non andare in Primera Federacion.