Oasport.it - Come è cambiato il tabellone di Sinner: tutte le teste di serie eliminate e lo scoglio più duro agli ottavi

Janniksi è presentatoAustralian Open 2025 con il chiaro intendo di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa sul cemento di Melbourne. Il tennista italiano è sceso in campo da numero 1 del mondo e ha superato i primi tre turni, pur offrendo un gioco meno brillante rispetto a quello a cui aveva abituato negli ultimi mesi: all’esordio ha regolato il rognoso cileno Nicolas Jarry in tre set, alla seconda uscita ha concesso un set alla wild-card di casa Tristan Schoolkate, oggi ha avuto la meglio sullo statunitense Marcos Giron per 3-0.Il fuoriclasse altoatesino si è così qualificatodi finale e lunedì sarà chiamato a fronteggiare il temibilissimo danese Holger Rune: sarà davvero il primo ostacolo impegnativo sulla strada del nostro personale, che dovrà alzare il livello del proprio gioco se vorrà superare il numero 13 del ranking ATP.