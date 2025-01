Ilfattoquotidiano.it - 200mila euro per farsi ibernare e poi scongelare in futuro: 700 persone in lista d’attesa per la criocongelazione nel super laboratorio. Ecco come funziona

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’idea di conservare i corpi con il freddo (la crioconservazione) affascina gli esseri umani da decenni. L’accarezzano perfino le agenzie spaziali,l’ESA, che spera un giorno di poterastronauti (vivi, in questo caso) nelle lunghe spedizioni nello spazio. Ma se mettere sotto zero un corpo vivo o morto è possibile con le conoscenze attuali, tutt’altra cosa è risvegliarlo. Non l’ha mai nascosto il fondatore di Tomorrow.Bio, Emil Kendziorra, ex ricercatore oncologico e imprenditore, che già nel 2023, in un’intervista al telegiornale svizzero, dichiarava: “Non c’è nessuna garanzia, solo una piccola probabilità che un giorno sarà fattibile”.Ma i clienti non mancano. Secondo quanto riportato dalla BBC, finora l’azienda ha congelato tre o quattroe cinque animali domestici, e quasi 700 clienti sono in attesa, molti under 60.