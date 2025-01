Superguidatv.it - Uomini e Donne, Giorgio Manetti su Tina Cipollari tronista: “Si è rimessa in gioco”. Gemma Galgani: “Quando stava con me era felice” – ESCLUSIVA

è stata annunciata comeufficiale di. Maria De Filippi ha deciso di puntare su di lei per le prossime puntate del dating show. D’altra parte laè alla ricerca da tempo di un amore e la redazione ha deciso di appoggiare la sua richiesta con un trono ad hoc. Il pubblico è ovviamente curioso di scoprire chi scenderà a corteggiare. Tra le indiscrezioni circolate in questi giorni è spuntato anche il nome di, l’ex storico dicorteggiatore?Noi di SuperGuida TV abbiamo contattato. L’ex fidanzato diè stato spesso tirato in ballo nei mesi scorsi. Si è vociferato di un suo ritorno nel programma ma finora non è mai accaduto. Sicuramente se questo dovesse succedere è chiaro che l’attenzione del pubblico sarebbe tutta suche non ha mai dimenticato il Gabbiano.