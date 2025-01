Ilfoglio.it - TikTok è solo l'inizio del web cinese

Il 19 gennaio è il giorno del giudizio, almeno per. Una data simbolica, la vigilia dell’inaugurazione della seconda presidenza Trump, entro la quale il gruppoByteDance, che possiede, dovrà decidere se cederlo a una proprietà statunitense o vederlo bandito negli USA. La storia sarà nota ai più: il timore alla base della chiusura – che fu proposta proprio da Trump nel 2019, per poi essere confermata da Biden – è che l’algoritmo della piattaforma influenzi il pubblico occidentale.come un burattino nelle mani del governo comunista pechinese, insomma. Ascolta qui la puntata del podcast Cose dai nostri schermi sullo stesso argomento In queste ore si sono discusse opzioni d’ogni tipo: vendere tutto a Elon Musk; oppure a Kevin O’Leary, già giudice del reality show imprenditoriale Shark Tank, che pare ne abbia parlato a golf con Trump stesso; o ancora meglio a MrBeast, il più grande youtuber del mondo, che ha detto di aver ricevuto l’interesse di molti miliardari.