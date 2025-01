Lanazione.it - Terranuova Bracciolini si riconferma “Città che Legge”

Arezzo, 17 gennaio 2025 –siche” Un riconoscimento del Ministero della cultura per promuovere e valorizzare le amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura Il Comune diè statoto dal Ministero della Cultura come “che”, un titolo che mostra l’impegno costante del nostro territorio nella promozione della lettura e della cultura. Questo riconoscimento si inserisce nel programma nazionale che premia le amministrazioni locali impegnate a favorire la diffusione della lettura, con particolare attenzione alla realizzazione di attività e progetti che coinvolgono la cittadinanza, le scuole e le biblioteche. “Accogliamo con orgoglio la conferma di questo riconoscimento – ha detto Sara Grifoni, assessora alla cultura del Comune di– che testimonia l’importante lavoro che stiamo facendo insieme a tutta la comunità per rendere la lettura un pilastro della nostra vita quotidiana.