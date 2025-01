Inter-news.it - Sucic è il Brozovic 2.0: summit Inter-agente! Piano più formula – TS

Scatto dell’per Petar, che potrebbe diventare il nuovo Marcelo. Il croato della Dinamo Zagabria piace ai nerazzurri, che ieri hanno incontrato l’.PARAGONI EDI MERCATO – Tutto rimanda a Marcelo: uno perchéè croato come Epic Brozo, due perché arriva proprio come Brozo dalla Dinamo Zagabria, tre perché si tratta di un tutto-campista che preferisce agire da play, quattro perché quando l’presenel gennaio del 2015 il giocatore aveva 22 anni, proprio come. Insomma, c’è qualche punto d’incontro tra i due. Ieri, il club nerazzurro ha incontrato a Milano l’del ragazzo.piace alla dirigenza nerazzurra, che ha già unda proporre alla Dinamo Zagabria.L’monitora: chiudere adesso per farlo venire a giugnoAFFARE PER GIUGNO – L’idea dell’è quella di prendereadesso per poi lasciarlo in prestito alla Dinamo Zagabria fino a giugno.