Ilgiorno.it - Stazioni più sicure nel Lodigiano: ok a un aumento dei controlli, Comuni chiamati a coordinarsi

Lodi, 17 gennaio 2025 – Reati e degrado nelleferroviarie, al tavolo anche l’assessore allazza di Regione Lombardia Romano La Russa. Lo ha accolto ieri, giovedì 16 gennaio, il prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata. Sono state condivise le informazioni riguardanti l’accordo per lazza integrata nelle aree delleferroviarie. Sottoscritto nel 2019, e rinnovato nel 2022 per un ulteriore triennio, tra il Ministero dell’Interno, Regione Lombardia e Anci Lombardia, favorisce progetti e modalità operative da attuare in collaborazione tra le forze dell’ordine e le Polizie locali, anche nell’ambito delle aree adiacenti alleferroviarie. E ilsi fa trovare disponibile ad aderire all’impegno. Hanno partecipato al tavolo i rappresentanti di Rete ferroviaria italiana e Trenord, il questore e i comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, il dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria Lombardia e i sindaci deidi Codogno, Casalpusterlengo, Ospedaletto, Santo Stefanoe Tavazzano con Villavesco.