Justcalcio.com - Sorloth e Giménez, assenti nella rosa di Simeone per la gara contro il Leganés

2025-01-17 22:16:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue:L’Atlético de Madrid ha reso pubblica la lista dei convocati per la partita di sabatoil CD. Sono 24 i calciatori convocati da Diego Pabloper questo inin corso José Maríae Alexandergli unici.Il difensore uruguaiano si è allenato per la prima volta con la squadra dopo l’infortunioil Barcellona, ??ma Lo staff tecnico rojiblanco non vuole affrettare il ritorno diper evitare una ricaduta e verranno introdotti poco a poco nelle dinamiche del team. Da parte sua,Resterà fuori per circa 10 giorni dopo aver accusato un problema muscolarepartita di Copa del Reyl’Elche.