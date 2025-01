Ilrestodelcarlino.it - Sfratta il figlio, insulti e dispetti per cacciarlo di casa: madre condannata

Rimini, 17 gennaio 2025 – Contatori dell’acqua e del gas staccati. La gomma dello scooter forata. La porta finestra presa a bastonate. Stracci e vestiti lanciati dal balcone. Una serie impressionante di, che una donna bellariese di 78 anni avrebbe messo in atto, tra il 2021 e l’agosto dell’anno scorso, nei confronti del, un 52enne, per convincere lui e la compagna ad andare via die a trovarsi un’altra sistemazione. Dopo averne combinate di tutti i colori, alla fine la donna ha deciso di ricorrere alle vie legali, facendo notificare allo sfratto esecutivo. Il 52enne, alla fine, non ha potuto far altro che lasciare l’appartamento, ma nel frattempo insieme alla compagna si è rivolto all’avvocato Igor Bassi del foro di Rimini e ha denunciato laper esercizio arbitrario delle proprie ragioni, molestie e danneggiamento.