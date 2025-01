Liberoquotidiano.it - Medvedev umiliato da un 19enne: esce, dà di matto e tira la racchetta al suo allenatore | Video

Un crollo verticale e inatteso, quello di Daniil, chemalamente al secondo turno degli Australian Open sconfitto da un ragazzino semi-sconosciuto. Il russo numero 5 al mondo ha perso contro lo statunitense Learner Tien, 19 anni appena e numero 121 della classifica Atp, al tie-break del quinto set, in una partita che ha sfiorato le cinque ore, con il punteggio di 6-3, 7-6 (4), 6-7 (8), 1-6, 7-6 (7). Il match è stata la conferma di uno stato psico-fisico decisamente precario per l'ex bestia nera del nostro Jannik Sinner, che aveva già sofferto all'esordio contro il modestissimo numero 418 al mondo Samrej.si è fatto prendere dal nervosismo anche in questa occasione, scagliando violentemente laverso la sua panchina dopo aver subito un break nel corso del primo set, poi perso.