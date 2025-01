Screenworld.it - Lobo: chi ha paura dell’antieroe?

Leggi su Screenworld.it

Il più rock dei (non) supereroi ha finalmente il suo alter ego cinematografico perfetto. Sì, qualche settimana fa Jason Momoa ha confessato sui social di essere diventatonel nuovo universo cinematografico della DC guidato da James Gunn. Una notizia che era nell’aria da anni.Perché? Beh, guardatelo: perché Momoa è praticamente nato per la parte di, un antieroe non molto conosciuto dal grande pubblico. Personaggio che dovrebbe debuttare all’interno del film Supergirl: Woman of Tomorrow previsto per l’estate del 2026, al fianco di Milly Alcock. Scherzi del destino Dothraki, verrebbe da dire.Ma chi è questo piccolo gioiello rimasto impolverato troppo a lungo nel vasto panorama della Casa dei Pensieri Intrusivi?Il Boy prima di The Boys, il letale cacciatore di taglie alieno – © DC Comicsè il cacciatore di taglie più temuto e dissacrante della DC Comics, e incarna perfettamente il tema, con la sua brutalità e il rifiuto delle convenzioni morali che ne fanno un personaggio unico nel suo genere.