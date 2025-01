Lanazione.it - “La Rai in Umbria storia e personaggi“. Il libro di Goti e Fiorucci

Farà tappa alla biblioteca Biblionet di Ponte San Giovanni nella sede del Comune in piazza Chiabolotti la presentazione del“La RAI in, curiosità” di Alvaroe GinoEditore Morlacchi. Saranno presenti gli autori e Gianluca Galli della casa editrice ad illustrare le caratteristiche di un volume che racconta ladella Regionedal 1959 a oggi attraverso la radio e la televisione dalle sue sedi storiche, quella iniziale di via Baglioni e l’attuale in via Masi.