Inter-news.it - Italiano torna su Inter-Bologna: «Bastoni? Avuto sensazione fosse fallo!»

Leggi su Inter-news.it

Inizia un nuovo weekend di Serie A, ma il recupero fraè ancora fresco. Sul match della diciannovesima giornataa pronunciarsi Vincenzovenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida col Monza. L’allenatore rossoblù tira nuovamente in ballo il recupero di Alessandroda cui nasce l’azione dell’1-1 dei nerazzurri.RIPRENDERE DA SAN SIRO – Vincenzoprepara-Monza, pensando anche a quanto fatto in casa dell’. Il mister rossoblù in conferenza stampa dichiara: «Che atteggiamento aspettarsi dopo il pareggio con l’? Secondo me bisogna sfruttare questi momenti positivi, come le prestazioni che continuiamo a sfornare e il fatto che tutti si fanno trovare pronti, come i tre o quattro innesti che era da un bel po’ che non giocavano e hanno fatto prestazione.