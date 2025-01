Lanazione.it - Gennaio nero fra colpi e spaccate

Intanto continuano le operazioni di monitoraggio e controlli della task force disposta dal prefetto Guido Aprea. Le forze dell’ordine coordinate dal questore Santi Allegra stanno da tempo pattugliando e monitoraggio con un servizio di controlli ad hoc la zona del piano dal litorale a Fossola fino al centro cittadino. A Marina sono passati in rassegna i luoghi della movida dove spesso si verificano risse e disordini anche ai danni dai residenti. Ad Avenza la ridda di furti è all’ordine del giorno e gli abitanti riuniti in comitati e gruppi chiedono da tempo un nuovo posto di polizia municipale, ulteriori controlli e telecamere sulle strade più frequentate dai malviventi. Questo mese diè partito con una ricca serie di furti eai danni di negozi anche di Nazzano oltre che in alcuni locali di Avenza.