Inter-news.it - Frattesi tra mercato e infermeria, ma per l’Inter c’è un rientro – CdS

Davide, oltre ad essere invischiato nella grande querelle dicon la Roma, adesso rischia di saltare anche Inter-Empoli per infortunio. Inzaghi però può contare su un recupero importante.ALTALENA – Gennaio da dimenticare per, che sta vivendo su una vera e propria altalena. Oltre ad essere scontento e desideroso di lasciareper la Roma, il giocatore ex Sassuolo si è pure infortunato. Si tratta di un affaticamento muscolare e tra oggi o domani si deciderà se convocarlo o meno con l’Empoli. Per quanto riguarda la situazione, è ancora tutto in stand-by:non si schioda dalla sua posizione, ossia quella dei 45 milioni di euro per venderlo. Ad oggi la Roma è ferma. Ritornando all’, Inzaghi può contare suldi Henrikh Mkhitaryan.Non solo Mkhitaryan e, le ultime dall’in casa InterL’– L’idea di Inzaghi per Mkhitaryan è quella, scrive il Corriere dello Sport, di farlo partire dalla panchina contro l’Empoli per poi averlo da titolare conto lo Sparta Praga in Champions League.