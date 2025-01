News.robadadonne.it - David Lynch e le sue protagoniste oppresse perché ostinatamente libere

Scompare un pilastro del cinema. Con, affetto da tempo da enfisema polmonare, se ne va il sogno e l’incubo della settima arte, ma se ne va anche una grande sensibilità sociale, che fortunatamente continuerà a essere diffusa grazie ai suoi film, in primis The Elephant Man, la storia di Joseph Merrick, affetto da sindrome di Proteo e costretto ad affrontare la violenza per la sua diversità per poi incontrare il riscatto e la giusta inclusione che a tutte le persone spetta nel mondo.L’annuncio della morte è stato dato dalla famiglia disu Facebook:È con grande rammarico che noi, la sua famiglia, annunciamo la dipartita dell’uomo e dell’artista,. Gradiremmo un po’ di privacy in questo momento. C’è un grande buco nel mondo ora che lui non è più con noi. Ma, come direbbe lui, “Occhio sulla ciambella e non sul buco”.