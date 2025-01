Linkiesta.it - Come si mangia da Nusara, il sesto ristorante migliore dell’Asia

Leggi su Linkiesta.it

C’è stato un momento in cui parlare di fine dining in una nazionela Thailandia è stato prematuro. A distanza di tempo, il Paese è sufficientemente cresciuto per accogliere – e dare spazio – a sempre più indirizzi che spingono in questa direzione. Per quanto resti un concetto che ancora pochi appassionati riescono ad apprezzare e a potersi permettere, attualmente il fine dining in questo Paese inizia a distaccarsi da una visione esclusivamente francese o giapponese della cucina, per abbracciare finalmente la cultura tradizionale thai. Da qui la evolve, attualizza, re-interpreta, per poterne amplificare significato e profondità.Nel corso del 2024 abbiamo avuto modo di trascorrere diversi giorni a Bangkok, la capitale, e venire in contatto con alcuni degli chef che più di altri e con maggiore efficacia stanno contribuendo ad elevare il livello della gastronomia locale facendola conoscere nel mondo.