A2 femminile Bagarre al vertice | ci sono quattro squadre

nel girone C di A2. Dopo sei giornate cibena guidare il raggruppamento. Oltre alla Publiesse Chiaravalle a quota 8 punti ciTrapani, Prato e Conversano, con quest’ultimo che però deve ancora riposare. L’ultima giornata del girone di andata è prevista domenica, con Chiaravalle in casa del fanalino Halikada Gattopardo. Le ragazze chiaravallesi affronteranno un’altra formazione siciliana, stavolta in trasferta, sul campo di Palma di Montechiaro. Intanto nella classifica marcatori seconda con 36 centri Valentina Martinez Bizzotto dietro Mimie Nardomarino (Conversano) con 45 gol. A2(girone C), sesta giornata. Publiesse Chiaravalle-Edilspi Mattroina 44-23, Mugello-Prato 20-31, Conversano-Halikada Gattopardo 36-23. Classifica: Trapani, Prato, Conversano e Publiesse Chiaravalle 8; Mugello e Mattroina 2.