"Tiriamo fuori l’orgoglio"

Concreto, pochi fronzoli e tanta sostanza. Derek Cookedal parquet ama giocare a scacchi, cucinare e mantenersi in forma, in campo è un giocatore di quantità, energia e soprattutto che sa leggere i momenti della partita. Il suo arrivo a Pistoia serviva come il pane dal momento che la squadra era rimasta orfana di un vero centro di ruolo e Cooke quando si è presentata l’opportunità ha deciso di accettare consapevole di tutte le difficoltà del momento. "Il mio agente ha parlato con il presidente – dice Cooke –, perché in quel momento non c’era la certezza su chi sarebbe stato l’allenatore e dopo aver parlato mi ha riferito che Pistoia aveva perso 8 partite per pochi punti e che mancava un 5 per risolvere tanti problemi. Avevo due possibilità, aspettare altre opzioni che però stavano andando per le lunghe, oppure accettare l’offerta di Pistoia che in quel momento mi è sembrata la scelta migliore".