Butac.it - SV40, Pfizer e i video virali

C’è unche ci è stato segnalato come virale su social network vari, ilè questo:Condiviso ad esempio sul profilo di un musicista che scrive: “Gli inoculi dellasono tutti pieni di. Già ai miei tempi iniettavamonei topi per fargli sviluppare tumori. E adesso lo stanno iniettando negli esseri umani. Questi capi di Moderna esono semplicemente il male puro, e devono essere ritenuti responsabili”. Angus Dalgleish, professore di oncologia presso St George’s University of London, durante una recente discussione con il Medical Doctors for COVID Ethics International, descrive come le iniezioni COVID dellasiano “piene di”, che è ciò che viene “messo nei topi per fargli sviluppare tumori”.PS: il mondo è pieno di complottisti che dicono tutti la stessa cosa.