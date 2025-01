Ilveggente.it - Squalifica pesante per Sinner: non c’è fine al peggio

per: non solo questo ma anche un altro problema potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimaneSappiamo tutti, ormai, quando il Tas di Losanna si pronuncerà sul ricorso che la Wada ha presentato contro l’assoluzione relativa al caso Clostebol per Jannik. La sentenza è attesa nel mese di aprile e, fino ad allora, il tennista azzurro continuerà a giocare con una pressione maggiore rispetto a quella che di solito arriva. Certo, almeno adesso si sa qualcosa, ed è già un punto.per: non c’èal(Lapresse) – Ilveggente.itMa cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane? Durante il programma Tennis Mania di OaSport, in onda su Youtube, il conduttore Dario Puppo ha avuto come ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. Ed è proprio quest’ultimo che ha preso la parola parlando di quello che potrebbe succedere.