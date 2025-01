Panorama.it - Smartphone, il mercato torna a crescere dopo un biennio di crisi

L’attesa inversione di marcia è arrivata, perchédue anni di sofferenza in seguito al boom durante la pandemia, ildeglito a. Sorridono quasi tutti, perché le vendite su scala globale dell’anno appena concluso hanno registrato un rialzo del 4%. A favorire il segno positivo è stata in particolare la crescita avvenuta in Europa, Cina e America Latina. A rivelare i dati è stato l’ultimo report di Counterpoint Research, che evidenzia come in vetta sia cambiato poco o nulla. Samsung resta il primo produttore al mondo, alle sue spalle c’è Apple e a completare il podio è Xiaomi. Posizioni cristallizzate ma stagione molto diversa per i tre marchi, perché i coreani hanno trovato un’ottima accoglienza per il top di gamma S24 (nei suoi tre modelli) e nei dispositivi della serie A, caratterizzati da equilibrio e convenienza nel rapporto prestazioni-prezzo.