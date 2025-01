Scherma | la Coppa del Mondo di sciabola fa tappa a Plovdiv rientra Samele

Leggi su Sportface.it

Dopo la quarta medaglia olimpica di una straordinaria carriera, il bronzo ottenuto alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel giorno del debutto al Grand Palais, Gigiaveva deciso di prendersi qualche settimana di meritato riposo. “Voglio capire se la pedana mi mancherà, se avrò ancora voglia di divertirmi in gara”. E la risposta non poteva che essere sì, così il campione azzurro è pronto a tornare in pedana e lo farà nelladideldi, in programma nel weekend a, in Bulgaria. Lotore italianonei convocati del ct Zanotti per questo appuntamento didal 23 al 26 gennaio prossimo e pur avendo saltato le prime tre prove del massimo circuito internazionale, conserva ancora la posizione numero 5 nel ranking.Con, nella prova individuale maschile, presenti anche Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Pietro Torre, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo, Lorenzo Ottaviani e Mattia Rea.