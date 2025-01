Pronosticipremium.com - Roma, rebus Soulé: ipotesi scambio?

Uno dei grandi acquisti di quest’estate giallorossa è sicuramente quello di Matias. L’esterno argentino è arrivato dalla Juventus per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, bonus compresi. La prima parte di stagione del talento nato a Mar De Plata è stata molto al di sotto delle aspettative, quelle create lo scorso anno in quel di Frosinone. Sebbene i ciociari siano andati incontro ad una retrocessione rocambolesca all’ultima giornata contro l’Udinese,ha più volte illuminato il cammino dei gialloazzurri.Riguardo al suo futuro col club capitolino ci ha tenuto a far chiarezza Claudio Ranieri. Il tecnico di Testaccio intervenuto in conferenza stampa pre Genoa, ha sottolineato quanto conti su Matias, considerato il futuro della. Tuttavia non è sbagliato pensare ad una possibile partenza per lo meno in prestito.