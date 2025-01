Renè Higuita grande ed estroso portiere

Leggi su Ilnerazzurro.it

La prima è la predestinazione: essere dei campioni assoluti. Gente come Maradona, Pelè, Cruijff, dei fenomeni che nella storia di un popolo passano una volta ogni cent’anni, e quando passano tutto ciò che verrà dopo non sarà più come prima. L’immortalità richiede anche una discreta fortuna alla lotteria genetica, ma per chi avesse mancato il suo appuntamento col destino, esiste una seconda strada: la follia. Rompere gli schemi, andare contro ogni legge, che sia calcistica, morale o talvolta anche giudiziaria, vivere la propria carriera tutta d’un fiato, facendo ciò che nessuno aveva fatto prima, non perchè nessuno ne fosse capace, ma perchè nessuno ne aveva avuto il coraggio. Perchè una nazione ha bisogno di un’icona.Perchè chiunque vuole vedere il proprio lato oltraggioso, anticonformista, o semplicemente folle rispecchiato in un idolo.