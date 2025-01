Lanazione.it - Pisa Time Machine. Galileo e altri avatar guide sotto la Torre

Leggi su Lanazione.it

Metti undiGalilei che racconti la storia die della sua, ai turisti. E’ la macchina del tempo (progetto) che verrà allestita nella sala 1 del Bastione del Parlascio adiacente alle mura che delimitano la piazza dei Miracoli. Il Ministero del Turismo ha stanziato 110mila euro al nostro Comune per la realizzazione di un progetto di valorizzazione turistica della città e tra questi servizi, c’è quello di della realtà immersiva (realtà virtuale) che serva al tempo stesso come proposta turistica ma anche sia stimolo di spunti didattici scientifici ad esempio per le scuole.è una città ricchissima di arte e di storia, manca però un centro dove trovi spazio il racconto della città ed un polo culturale che si iscriva con forza nel panorama contemporaneo delle proposte museali più innovative, in cui l’utilizzo della tecnologia e del "digital storytelling" diventi centrale, soprattutto nella restituzione del patrimonio culturale immateriale.