Mister Movie | Power Rangers | La Magia del Passato Rivive nel Restyling di Carlos Dattoli

Il 30 giugno 1995 è una data che i fan di Mighty Morphinnon dimenticheranno mai: il primo film del franchise debuttò al cinema, conquistando un posto speciale nei cuori di una generazione. Oggi, l’artistariaccende la nostalgia con un’opera che reinterpreta quel classico in chiave moderna, portando nuovi design alle iconiche tute dei, ai loro Zords e ai leggendari villain.Un Tributo ai Fan: Il Poster Modernizzato, appassionato di, ha creato un poster che combina gli elementi classici del film originale con un’estetica aggiornata. La prima versione include tutti i Ranger cinematografici: il White Ranger, il Black Ranger, il Red Ranger, il Pink Ranger, il Blue Ranger e il Yellow Ranger. Gli Zords, come il Tigerzord, appaiono in una veste rinnovata, mentre in alto dominano i cattivi rivisitati come Ivan Ooze, Rita Repulsa e Goldar.