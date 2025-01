Oasport.it - LIVE Musetti-Shapovalov 7-6, 7-6, 5-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: serve per chiudere l’azzurro

30-0 Prima vincente!15-0 Lascia andare il drittoe fa punto!5-2 Tiene forse l'ultimo suo turno di servizio, adessoper.A-40 Altro recupero out del.40-40 Servizio dritto e volèe corta. Recupero stretto dida un millimetro out.30-40 Bellissimo cross di rovescio vincente di, match point (1°)!30-30 Attacca alla grandee chiude deliziosamente al volo.30-15 Prima vincente.15-15 Magnifica risposta di rovescio, lungoriga favoloso! Braccio sciolto!15-0 Con il dritto, comunque onore a lui: non si è ritirato in un contesto che lo vede senza chance oggettive di girare la partita.