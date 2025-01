Lapresse.it - Lazio, l’ex falconiere Bernabé: “Chiedo scusa alla società, non a Lotito”

Le scuse di Juandella, dopo essere stato licenziato dper aver postato sui social un video esplicito dell’intervento chirurgico a cui si è sottoposto per l’inserimento di una protesi peniena. “Devo chiedereper ciò che è successo, sono pentito, addolorato e provo vergogna nei confronti degli italiani e, soprattutto, dei genitori di bambini minorenni.anchetifoseria dellache ha sofferto tanto per colpa mia.al presidente dellaDottoressa Mezzaroma”, ha detto lo spagnolo sui social in un videomessaggio. “al presidente della, perché rappresenta la, ma nonsua persona. Spero che un domani, quando parlerà con me, abbia un po’ di considerazione nei confronti dei bambini, che amano Olympia perché Olympia è il simbolo della”, ha aggiunto.