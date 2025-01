Ilgiorno.it - Investì una bimba e fuggì. Chiede la messa alla prova

Dovrà non solo risarcire madre e, ma anche versare una somma a un ente che si occupa della tutela delle vittime della strada. È questa la condizione posta dal giudice Franco Cantù Rajnoldi per ammettere, con sospensione del processo, il dirigente comunale di 63 anni Angelo Z. che lo scorso 17 dicembre ha investito al volante di una Q3 bianca una bambina di 3 anni che era nel passeggino, spinto dmamma, sulle strisce pedonali all’incrocio tra piazza Durante e via Casoretto, senza fermarsi per prestare soccorso. L’uomo era stato individuato e arrestato sette ore dopo dagli agenti del Radiomobile della polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli: i ghisa avevano individuato la macchina in una traversa di via Gioia e avevano atteso che il sessantatreenne uscisse per bloccarlo.