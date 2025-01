Noinotizie.it - Incarico europeo per medico del policlinico Foggia Aurelio Portincasa

Di seguito un comunicato diffuso dal:Il Prof., Direttore della Struttura di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Universitaria dele Direttore della Cattedra e della Scuola di Specializzazione di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica dell’Università degli Studi diè stato chiamato a ricoprire il prestigiosointernazionale di Presidente della “Sezione Europea di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica” (PRAS – Section) dell’Unione Europea dei Medici Specialisti (UEMS) di Bruxelles per il 2025-2026 L’Unione Europea dei Medici Specialisti, è la più antica organizzazione medica in Europa, rappresenta circa 1,6 milioni di medici specialisti delle Scuole di Specializzazione europee e promuove i più alti livelli della formazione e della pratica medica per incrementare e garantire il più elevato livello di cura per i pazienti.