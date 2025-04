Ilrestodelcarlino.it - La ’Festa della polizia’. Calano reati e furti in casa. Aumentano le frodi in rete

La trappola scatta quasi sempre con un falso smsbanca, che avverte di un problema sul proprio conto, oppure l’ennesima truffa arriva via mail o attraverso una semplice telefonata del finto carabiniere. "Deve bloccare il bonifico partito dal suo conto" e ancora: "Deve versare subito dei soldi per aiutare un parente". La fantasia dei criminali non conosce confini. Non solo, leinformatiche passano dai programmi che usiamo con maggiore frequenza, per lavoro o per svago, sui nostri Pc e sui nostri cellulari. Anche l’ultimo bilancio dell’ordine e sicurezza, nell’ambito del 173esimo anniversariofondazionepolizia di stato, rappresentato, ieri mattina, dal questore Salvatore Calabrese ha certificato l’aumento delle truffe online. Dalla pandemia in poi, i malviventi hanno imparato a raggiungere le vittime ovunque, grazie alla tecnologia.