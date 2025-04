Ilrestodelcarlino.it - Criminalità, escalation tra i minori. Oltre 190 denunce e 26 arresti: "Errata convinzione di impunità"

Esserci sempre, è questo il motto seguito da una grande verità, recentemente ricordata dal vescovo don Erio: nessuno si salva da solo. E’ partendo da questi assunti colmi di significato che ieri il questore Donatella Dosi ha ringraziato le numerose autorità civili e militari,a cittadini e studenti intervenuti a Palazzo dei Musei per le celebrazioni del 173esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Una cerimonia che è stato anche momento di dialogo vero con la cittadinanza, durante il quale il questore ha per primo toccato uno dei temi più ‘cari’ a famiglie e cittadini: quello della devianza giovanile. Infatti lo scorso anno sono stati ben 26 iarrestati, 197 quelli denunciati, 42 raggiunti da avviso orale in attuazione del decreto Caivano. Dopo la lettura del messaggio del presidente della Repubblica e del capo della polizia, infatti, il questore ha preso la parola ricordando l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della polizia di Stato da sempre a servizio del cittadino.